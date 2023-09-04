Eylül 2023 İşyeri kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artışı hesaplama!

Eylül 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar oldu herkes tarafından merakla bekleniyor. Bildiğiniz üzere işyeri kira artış oranları bir önceki ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) oranlarına göre yapılıyor. Yani Eylül 2023 işyeri kira artış oranı için Ağustos 2023 enflasyon oranlarına bakmamız gerekli. Birlikte işyeri kira artış oranlarını hesaplayalım!

EYLÜL 2023 İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Eylül 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar oldu konusuna cevap verebilmek için incelememiz gereken TÜİK'in enflasyon oranlarına bakalım. Ağustos 2023 enflasyon oranı yani Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) değeri 56,27 oldu! Bir önceki aya göre değişimi ise 9.09 olarak duyuruldu. Konutlarda uygulanan %25 zam kanununa göre ev kiralarında ev sahipleri zam yapamayacak ancak işyerleri için aynı durum geçerli değil.

EYLÜL AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞI ÖRNEK HESAPLAMA YÖNTEMİ

İşyeri kiramızın artışını hesaplarken kullanacağım yöntem çok basit. Sizlerde aşağıdaki örneğe göre kendi kiranızı hesaplayabilirsiniz. Kira hesaplamalarınızı yaparken çok dikkatli olmalısınız. Hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Şu anki Kira Bedeli: 100.000 TL

Kira Artış Ayı: 2023 Eylül Ayı

TÜİK, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 9,09 , yıllık yüzde 58,94 oranında arttığını açıkladı.

Kira Artış Tutarı: 56.280 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 156.280 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 1.875.360 TL

konut kiralarında hesaplama çok daha farklı oluyor.

EYLÜL AYI KONUT KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Konut kiralarında çok farklı bir durum mevcut. Kira artışlarına dur demek amacıyla çıkarılan kanunda konut kiralarının yıllık artış oranı %25'i geçemeyecek. Bu sebeple enflasyon rakamları kaç olarak açıklanırsa açıklansın konu kiralarının yıllık artışı yalnızca %25 olacak. Bu kanun sayesinde herhangi bir sınırlandırma olmadan bol bol kiraya zam yapan ev sahipleri engellenmiş olacak. Kiracıları koruyan bu kanun 2024 Temmuz ayına kadar devam edecek. Ondan sonra ne yapılacağı konusunda herhangi bir bilgi henüz yok.