Buket Aydın kredi kartı olayı nedir? Özgür Demirtaş ile aralarında ne oldu?

Buket Aydın kredi kartı olayı nedir detaylı bir şekilde araştırdık ve sonuçlara vardık. Son günlerde ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ve Buket Aydın'ın sosyal medya üzerindeki tartışmalarına tanık olmuşsunuzdur. Aralarındaki tartışma olayı günlerdir devam ediyor ve her dakika bir kredi kartından bahsediliyor. İşte gelin sizler için bu kredi kartı olayı neymiş açıklayalım!



BUKET AYDIN KREDİ KARTI OLAYI NEDİR? SOSYAL MEDYADA NE OLDU?

Buket Aydın kredi kartı olayı nedir diye bakmadan önce kısaca Buket Aydın'dan bahsedelim. Buket Aydın bir haber sunucusudur. Uzun yıllar Demirören medya grubunda sunucu olarak çalışan Buket Aydın birçok ünlü haber kanalında sunuculuk yapmıştır. 2020 yılında Demirören medya grubundan ayrılan Aydın, HaberGlobal'de çalışmaya başlamıştır.

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Buket Aydın'ın yıllar önce katıldığı bir programda söylediği sözlerin çarpıtıldığını iddia edenler var. Bu konuda herhangi bir yorum yapmayarak videoyu size bırakarak cevabı sizin vermenizi isteyeceğim.

BUKET AYDIN KREDİ KARTI OLAYI

Buket Aydın kredi kartı olayı yaşanan içeriğin ilgili kısmı şu şekilde:

ÖZGÜR DEMİRTAŞ VE BUKET AYDIN TARTIŞMASI

Özgür Demirtaş resmi sosyal medya hesabı üzerinden Buket Aydın'a "Kredi kartım bana ait" diye verdiği cevapla gündeme oturdu. İkilinin arasında geçen olayı özetleyecek olursa tartışma Özgür Demirtaş'ın Mikonos tatilinden attığı fotoğrafla başladı. Buket Aydın fotoğrafı alıntılayarak "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" yanıtını verdi. Yukarıdaki videodan bahseden Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" dedi ve ortalık karıştı.

"ALLAHIN İŞİNE BAK BUGÜNDE ÇEŞMEDEYİM!" DEDİ

Bu olaydan sonra tekrar paylaşım yapan Özgür Demirtaş "İster Mykonos da kullanırım ister Çeşme'de… Allah'ın işine bak bugün de Çeşmedeyim…" sözleriyle bir paylaşım daha yaptı. Buket Aydın bu paylaşım üzerine sinirlenerek uzun bir paylaşımda bulundu.

Şu üsluba yanıtımdır. Okan Bayülgen'in programında bahsettiğin kart veriyorlar konusu; benimle alakalı bir konu değildir. Senelerdir medya patronlarına yalakalık yapan bazı dinozor genel yayın yönetmeni ve yazar erkeklerin bu kartları kullandığından bahsetmiştim. Konuşmamın tamamını izleyen ve biraz beyni olan herkes bunu anlar. Ayrıca Özgür Demirtaş, kendi kartın ama paraları nerelere yaltaklanarak kazanıyorsun o belirsiz :) zira bu kadar milliyetçiliğin gündem olduğu dönemde sanki Türkiye'de hiç bir şey yokmuş gibi Yunanistan seviciliği yapman neye hizmet ettiğinin bir kanıtı. Demirtaş ayrıca senin tarafında bir kadına böyle bir üslupla konuşulsa kadına şiddet diye kendini parçalayacak olan sen yine hem kaliteni hem de kapasiteni belli ettin. Yalakalarınla sanal dünyada mutluluklar.



DEMİRTAŞ'IN YANITI GECİKMEDİ

Demirtaş aldığı bu uzun mesaja "Buket, Benim iki kulağımın arasında bir organ var adına beyin diyorlar. Ben onu kullanarak para kazanıyorum. Bu mesajı da sana Çeşme'den yazıyorum. Şansa bak. Sana söyleyebileyim diye bugün Çeşme'de olmam güzel tesadüf. Bir daha tanımadığın insanlara laf etme. Yanıtını alırsın." sözleriyle cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Buket Aydın son olarak şu cevabı verdi ve tartışma sonlandı.