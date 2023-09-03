Ozi Kokoreç kimdir? Oğuzhan Sayı kimdir? Ozi Şef'in hayatı!

Ozi kokoreç veya Oğuzhan Sayı olarak bilinen Ozi Şef son zamanların gündeminde! Ozi Kokoreç kimdir diye merak eden takipçileri Oğuzhan Sayı'nın hayatını merak ediyorlar. Mastercheff'in misafir şefi Ozi Şef hayatında neler yaşamış detaylı bir şekilde aktarıyoruz!

Ozi Kokoreç kimdir? Oğuzhan Sayı kimdir? Ozi Şef'in hayatı!
Ozi Kokoreç kimdir
Editör: Hasan Erdem Çelik
Son Güncelleme:

Ozi Kokoreç kimdir detaylı bir şekilde açıklayacağız. Mastercheff'in konuk şefi Ozi Şef son bölümün ardından çok popüler olmaya başladı. Hayatında birçok kariyer basamağında bize ilham kaynağı olabilecek Oğuzhan Sayı kimdir sorusunu detaylı bir şekilde araştırdık ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz!

Esra Muslu kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Esra Muslu kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Kimdir?

OZİ KOKOREÇ KİMDİR? OĞUZHAN SAYI'NIN HAYATI!

Ozi Kokoreç kimdir gibi soruların son zamanlarda yoğun bir şekilde sorulmasının bir sebebi var. Ozi Şef'in hayatı birçok kişiye kariyerinde ışık olacak! Ameliyathanelerden kokoreç dükkanlarına uzanan hikâyesini duyduğunuzda mutlaka hayran kalacaksınız. Oğuzhan Sayı'nın hikayesi, çocukluk yıllarında babasının Bingöl'den İstanbul'a göç etmesiyle başlıyor.

Ozi Kokoreç kimdir

Oğuzhan Sayı artık başarılarıyla ve yarattığı lezzetlerle tanınan ünlü bir kokoreççi. Hikayesi daha kendi doğumundan öncesine, babasının çocukluğuna kadar uzanıyor. Sayı'nın babası henüz 5-6 yaşındayken Bingöl'den İstanbul'a göç etmiş ve küçük yaşlardan itibaren Makedon ustalar tarafından büyütülmüş. O dönemde Çiçek Pasajı'nda kokoreç yapan Oğuzhan Sayı'nın babası, askerliğini tamamladıktan sonra Yenişehir Mobilyacılar Çarşısı yani Dolapdere'ye taşınarak kokoreç dükkanının temelini attı.

Ozi Şef veterinerlerle

OĞUZHAN SAYI KİMDİR DİYE DEĞİL NEREDEN GELDİ DİYE SORUN!

Bugünlerde Oğuzhan Sayı'nın oğlu da babasının izinden giderek Makedon usulü kokoreçleriyle çok sayıda müşterinin ilgisini çekiyor. Baba Sayı bu işi uzun yıllar sürdürdü. Oğuzhan Sayı'nın hayatı, babasının kanserden ölmesinin ardından bambaşka bir hal aldı.

Oğuzhan Sayı kimdir

Hastanedeki radyoloji şefliği görevinden istifa ederek aile işini devraldı. Babasının kansere yakalanıp vefat etmesinden sonra Oğuzhan Bey, ailesinin kokoreç dükkanını devralma konusunda sık sık tavsiyeler almış, öyle ki bu, babasının bir nevi son dileği haline gelmişti. Bir gece Oğuzhan Bey'in gördüğü rüyanın ardından her şey tamamen değişti. Kendini kokoreç tezgahında gördü ve babasının son isteğini yerine getirmek için kolları sıvayıp işe koyuldu.

OZİ ŞEF'İN HAYATI İLHAM OLUYOR

Yakup Ekenoğlu kimdir? Ünlü nargileci Yakup Ekenoğlu ne dedi?Yakup Ekenoğlu kimdir? Ünlü nargileci Yakup Ekenoğlu ne dedi?Kimdir?

Ozi Kokoreç kimdir demekten ziyade artık sahibi olduğu ve sadece rezervasyonla ziyaret edilebilen kokoreç dükkanının ünü şehrin geneline yayılmış durumda oldu. Oğuzhan Sayı, babasının son arzusunu yerine getirmek için veteriner fakültelerinden çeşitli kokoreç satıcılarına kadar konuyla ilgili bilgi verebilecek herkesle istişarede bulundu.

Ozi kokoreç ailesiyle

Hiç bir kimyasal madde ilave edilmeden, elle defalarca temizlenerek hazırlanan, lezzet bakımından rakipsiz bir kokoreç dükkanı açmayı başardı. Gerçek kokorecin mutlaka kuzu etinden yapılması gerektiğini, domates, biber gibi tatların otantik kokoreçte yerinin olmadığını vurgulayan Sayı; bunları kullanmanın müşterileri aldatmanın bir biçimi olduğuna inanıyor.

# Ozi Şef nedir # Oğuzhan Sayı kimdir # Ozi kokoreç kimdir
Çok Okunanlar
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Samsun'da sel!
Samsun'da sel!
Kerkük'te eylemler!
Kerkük'te eylemler!
Öne Çıkanlar "Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonominin Düzeleceğine İnanmıyor..." | Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor? "Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonominin Düzeleceğine İnanmıyor..." | Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor? Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk nedir? Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk nedir?