Ozi Kokoreç kimdir? Oğuzhan Sayı kimdir? Ozi Şef'in hayatı!

Ozi Kokoreç kimdir detaylı bir şekilde açıklayacağız. Mastercheff'in konuk şefi Ozi Şef son bölümün ardından çok popüler olmaya başladı. Hayatında birçok kariyer basamağında bize ilham kaynağı olabilecek Oğuzhan Sayı kimdir sorusunu detaylı bir şekilde araştırdık ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz!

OZİ KOKOREÇ KİMDİR? OĞUZHAN SAYI'NIN HAYATI!

Ozi Kokoreç kimdir gibi soruların son zamanlarda yoğun bir şekilde sorulmasının bir sebebi var. Ozi Şef'in hayatı birçok kişiye kariyerinde ışık olacak! Ameliyathanelerden kokoreç dükkanlarına uzanan hikâyesini duyduğunuzda mutlaka hayran kalacaksınız. Oğuzhan Sayı'nın hikayesi, çocukluk yıllarında babasının Bingöl'den İstanbul'a göç etmesiyle başlıyor.

Oğuzhan Sayı artık başarılarıyla ve yarattığı lezzetlerle tanınan ünlü bir kokoreççi. Hikayesi daha kendi doğumundan öncesine, babasının çocukluğuna kadar uzanıyor. Sayı'nın babası henüz 5-6 yaşındayken Bingöl'den İstanbul'a göç etmiş ve küçük yaşlardan itibaren Makedon ustalar tarafından büyütülmüş. O dönemde Çiçek Pasajı'nda kokoreç yapan Oğuzhan Sayı'nın babası, askerliğini tamamladıktan sonra Yenişehir Mobilyacılar Çarşısı yani Dolapdere'ye taşınarak kokoreç dükkanının temelini attı.

OĞUZHAN SAYI KİMDİR DİYE DEĞİL NEREDEN GELDİ DİYE SORUN!

Bugünlerde Oğuzhan Sayı'nın oğlu da babasının izinden giderek Makedon usulü kokoreçleriyle çok sayıda müşterinin ilgisini çekiyor. Baba Sayı bu işi uzun yıllar sürdürdü. Oğuzhan Sayı'nın hayatı, babasının kanserden ölmesinin ardından bambaşka bir hal aldı.

Hastanedeki radyoloji şefliği görevinden istifa ederek aile işini devraldı. Babasının kansere yakalanıp vefat etmesinden sonra Oğuzhan Bey, ailesinin kokoreç dükkanını devralma konusunda sık sık tavsiyeler almış, öyle ki bu, babasının bir nevi son dileği haline gelmişti. Bir gece Oğuzhan Bey'in gördüğü rüyanın ardından her şey tamamen değişti. Kendini kokoreç tezgahında gördü ve babasının son isteğini yerine getirmek için kolları sıvayıp işe koyuldu.

OZİ ŞEF'İN HAYATI İLHAM OLUYOR

Ozi Kokoreç kimdir demekten ziyade artık sahibi olduğu ve sadece rezervasyonla ziyaret edilebilen kokoreç dükkanının ünü şehrin geneline yayılmış durumda oldu. Oğuzhan Sayı, babasının son arzusunu yerine getirmek için veteriner fakültelerinden çeşitli kokoreç satıcılarına kadar konuyla ilgili bilgi verebilecek herkesle istişarede bulundu.

Hiç bir kimyasal madde ilave edilmeden, elle defalarca temizlenerek hazırlanan, lezzet bakımından rakipsiz bir kokoreç dükkanı açmayı başardı. Gerçek kokorecin mutlaka kuzu etinden yapılması gerektiğini, domates, biber gibi tatların otantik kokoreçte yerinin olmadığını vurgulayan Sayı; bunları kullanmanın müşterileri aldatmanın bir biçimi olduğuna inanıyor.