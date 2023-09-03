Teoman Mutlu kimdir? İş hayatı ve Siyasi hayatında neler oldu?

Teoman Mutlu kimdir sorusu Mutlu'nun TDP'ye girmesini ardından gündem olmaya başladı. Teoman Mutlu çocukluk yıllarından itibaren başarılı bir kariyer sürerek Amerika'da en etkin 50 Türk listesine girmeyi başarmış bir kişidir. Gelin birlikte daha detaylı bir şekilde Teoman Mutlu'nun hayatına bakalım!

TEOMAN MUTLU KİMDİR? AMERİKA'DA EN ETKİN 50 TÜRK LİSTESİNE NASIL GİRDİ?

Aslen Malatyalı olan Teoman Mutlu, 1 Ocak 1977'de ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç kardeşi var. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Teoman Mutlu, 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak Rutgers State Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Kişisel becerilerini sürekli olarak geliştirmek isteyen Mutlu, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Chicago Üniversitesi'nde Finans programını da tamamladı. Bu eğitim deneyimleri sayesinde, yönetim ve saha çalışması yoluyla sistem operasyonlarını optimize etme ve kuruluşların sağlıklı büyümesinde değerli uzmanlık kazandı.

Teoman Mutlu, New Jersey eyaletinde TSM Brands LLC markası altında kimyasallar ve petrol ürünleri ile ilgili üretim tesisi kurdu. Ayrıca Çerkezköy'de kimya tesisleri kurarak yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne en fazla ihracat yaparak ihracat şampiyonu unvanını elde etti ve başarılarından dolayı çok sayıda ödül aldı. Çalışanlarıyla birlikte bu ödülleri sahiplenerek ve emeğin önemine sürekli değer vererek, daha fazla yatırımın temellerini attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkili Türkleri arasında gösterilen Teoman Mutlu, futbola ve çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veriyor. En son 2017 yılında Malatyaspor ABD takımını kurmuş ve başkanlığını sürdürmektedir.

TEOMAN MUTLU SİYASETE GİRMEDEN ÖNCE SOSYAL PROJELERDE ÇOK AKTİF OLDU!

Günümüze ulaşmak için sosyal hayatın kalbini tırnaklarıyla kazıyarak uzun bir yol kat etti. Sokaklardan arkadaşlarına kadar, geldiği yerle, yakından tanıdığı, hatta sosyal medyadan takip ettiği yerle bağını koparmamıştır. Geldiği topraklara o kadar bağlı ki, her bayramda yaklaşık 50.000 kişinin ziyaret ettiği mezarlığın doğrudan namaz kılmak için nereye gideceğini biliyor. Herkesin sorunlarını dinler ama sorunlarını çözerken asla tanınmaya çalışmaz. Teoman Bey için Malatya, Turgut Özal'dan kalma bir aşktır, tıpkı Özal'ın hayattayken bilgisini Özal'ın televizyon ve gazetelerdeki haberleri ve başarılarıyla beslemiş ve onda o günlere ait kalıcı bir sevgi bırakmıştır. En büyük hayali Malatya Eğitim Vakfı'nı 1990'lı yıllarda olduğu gibi yeniden canlandırmak ve Malatya'nın yetkin bürokratlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.