Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da toplantıya davet edildi

Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildi.

Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.