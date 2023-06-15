Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da toplantıya davet edildi
Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya kurul üyesi olmamasına rağmen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da davet edildi.
Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.
Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.
Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildi.
Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.
Kaynak: Anadolu AjansıÖğrenciye bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Tüp fiyatlarına zam geldi Engelli ve yaşlı aylığı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ve ikramiyeleri hesaplara yatıyor