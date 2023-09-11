Ekonominin anahtarı Batı'ya teslim

AK Parti seçim sonrası yatığı tercihle hiç bir zaman borç almayacağını söylediği IMF yerine Dünya Bankası'ndan borç almaya başladı. Bakan Mehmet Şimşek toplamda 35 milyar dolarlık Dünya Bankası paketinin Türkiye’ye sunulacağını söyledi."Küresel arka plan destekleyici hale gelecek" dedi.

Ekonominin anahtarı Batı'ya teslim
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Hükümet ekonomide neoliberal politikalar izlerken Atlantik kaynaklardan da sıcak mesajlar geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplamda 35 milyar dolarlık Dünya Bankası paketinin Türkiye’ye sunulacağını söyledi.

AK Parti seçim sonrası yatığı tercihle hiç bir zaman borç almayacağını söylediği IMF yerine Dünya Bankası'ndan borç almaya başladı.

Bakan Şimşek, küresel arka plan destekleyici hale geleceğine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yurt dışından Türkiye’ye kredi akışının başlayacağına işaret etti. Erdoğan, "Yaptığımız anlaşmaların karşılığı Türkiye'ye çok ciddi manada hem yatırımları çekecek hem de nakit girişini de inşallah artıracak." dedi.

# Hazine ve Maliye Bakanı # Mehmet Şimşek # imf
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