Ekonomiye güven azaldı! TÜİK çarpıcı verileri açıkladı

TÜİK, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre, ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 oldu.

Ekonomiye güven azaldı! TÜİK çarpıcı verileri açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'in açıklamasına göre, ocak ayında 99,4 olan ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,4 azalarak 99 oldu.

TÜİK'in açıklamasıyla, tüketici güven endeksi de belli oldu. Tüketici güven endeksi şubat ayında, aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 79,3'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 düşerek 102'ye indi.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselerek 91,8 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 114,5 oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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