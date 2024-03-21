Elektrik aboneliğinde yeni karar

Elektrik desteği alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak. Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre bin 600 liraya kadar çıkıyor.

Elektrik aboneliğinde yeni karar
Editör: Yasin Kerim Aşan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

3 milyon 721 bin kişi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alıyor. Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile bin 634 lira arasında değişiyor.

Düzenlemeyle, söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılması ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu # epdk # elektrik faturası # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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