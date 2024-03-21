Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 15 Mart itibarıyla 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.