Emeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı...

Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL’ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL’ye satılacağı belirtildi.

Emeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı...

Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğe yeni zam gelerek 7 TL ye yükselmişti. Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL’den 8 TL’ye yükseltildiği bildirildi.

Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını duyurdu.

Çok Okunanlar
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
Öne Çıkanlar "Yemen'i kontrol edemiyorlar!" - Prof. Dr. Emin Gürses "Yemen'i kontrol edemiyorlar!" - Prof. Dr. Emin Gürses Herkesten Uzakta Kafa Dağıtmalı Kış Tatili! Herkesten Uzakta Kafa Dağıtmalı Kış Tatili!