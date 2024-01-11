Emeklilerden AK Parti'ye Oy Yok



Ayda yılda bir ciğer yemeye gitti, bin pişman oldu.



Kıt kanaat geçinmeye çalışan emekli aldığı 7.500 lirayla evinden çıkamaz hale geldi.



Diyarbakır sokaklarında gezinen emekli mağdur, emekli muhtaç, emekli yaşam savaşı veriyor.



Ulusal Kanal'a anlatıyorlar çektikleri sıkıntıları. Çoğu da borç batağında.



AK Parti hükümeti emekliyi bir köşede unuttu.



Ya ek iş yaparak ya da çocuklarının yardımıyla ayaktalar.



"Çantada keklik değiliz" diyorlar, sandık geldiğinde Ak Parti hükümetine sırt çevirecekler.



Manisa'daki emekli de aynı... Bir şey alırken 2 kere düşünüyor.



Emekli olduktan sonra sefa sürmeyi bekliyorlardı ancak tersi oldu. 60-70 yaşında iş arar oldular.



