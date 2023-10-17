En Fazla Promosyon Veren Bankalar Hangileri! En yüksek EYT Promosyon Veren O Banka!

Bankadan bankaya promosyon değerleri değiştiğinden fiyat takibi zor olabilmekte. Sizler için en fazla promosyon veren bankalar hangileri yazdık! En yüksek EYT Promosyon Veren O Banka detayları yazımızda!

EN YÜKSEK PROMOSYON ONDA! EN FAZLA PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ!

Bir bankanın, yeni müşteri kazanması veya mevcut müşterisini elde tutması için verdiği bir teşvik olan banka promosyonları genellikle nakit, hediye kartı veya başka bir tür değer şeklinde verilmektedir.

Banka promosyonlarının genellikle emekli maaşlarını bankadan alan kişilere verilmesinin sebebi emekli maaşlarının düzenli ve yüksek tutarlı olmasıdır. Banka promosyonları, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Türkiye'de banka promosyonları genellikle 3 farklı durumdaki kişiye verilir. Bunlar; bankaya ilk kez emekli maaşı yatıran kişiler, mevcut emekli maaşlarını başka bir bankaya taşımayı düşünen kişiler ve Emekli maaşlarını otomatik olarak fatura ödemeleri, kredi kartı borçları veya diğer ödemeler için kullanan emekli maaş müşterileridir. 2023 yılının sonuna gelmek üzereyken bankalar yıl sonu promosyonlarında değişiklik değişiklik yaptı mı? En fazla promosyon veren bankalar hangileri? Aşağıda yazdık!

EN FAZLA PROMOSYON VEREN BANKALAR KASIM 2023

ING BANK

10.000 TL ve üzeri maaş aralığında olan kişilere 7500TL promosyon vermektedir. Bu promosyonu alabilmek için ING Bank'ın 3 yıl boyunca maaş taşıma, otomatik ödeme talimatı ve internet bankacılığı kullanım şartları bulunmaktadır.

Türkiye İş Bankası

10.000 TL ve üzeri maaş aralığında olan kişilere 7500TL promosyon vermektedir. Bu promosyonu alabilmek için Türkiye İş Bankası'nın 3 yıl boyunca maaş taşıma, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanım şartı vardır.

Akbank

5.000 TL - 10.000 TL maaş aralığında olan kişilere 6.250 TL promosyon vermektedir. Bu promosyonu alabilmek için Akbank'ın 3 yıl boyunca maaş taşıma, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanım şartları bulunmaktadır.

Garanti BBVA

3.500 TL - 7.500 TL maaş aralığında olan kişilere 5.250 TL promosyon vermektedir. Garanti BBVA'nın 3 yıl boyunca maaş taşıma, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanım şartları vardır.

Vakıfbank

10.000 TL ve üzeri maaş aralığında olan kişilere 5.000 TL promosyon vermektedir. Vakıfbank'ın 3 yıl boyunca maaş taşıma şartı vardır.

EN YÜKSEK EYT PROMOSYON VEREN O BANKA!

2023 yılı itibariyle en yüksek EYT promosyonu veren banka 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 7.500 TL promosyon veren ING Bank ve 7.500 TL promosyon veren İş Bankasıdır.