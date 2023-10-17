Yeni yıla girmek üzereyken emekliler maaşlarına yapılacak zam oranı artışını merak etmekteler. 2024 emeklilik zam oranları belli oldu! Kısmi emeklilik nedir! Sizler için yazdık!

EMEKLİLER DİKKAT! 2024 EMEKLİLİK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!

Türkiye'de emeklilik; Türkiye'de çalışan vatandaşların prim ödemeleri karşılığında emeklilik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı gibi sosyal güvenlik risklerine karşı koruma sağlayan SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye'de emeklilik şartları, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartı olmak üzere üç temel unsura dayanmaktadır. Sigortalılık süre şartı en az 15 yıldır. Prim ödeme gün sayısı şartı kadınlarda 3600 gün, erkeklerde ise 4500 gündür. Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaştır. 2023 yılında 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, 1999'dan sonra yaş şartı getirildiği için emekli olamayan vatandaşlar için EYT yasası çıkarıldı. EYT yasasıyla birlikte bu tarihten önce sigortalı olan kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamak emekli olmak için yeterli kabul edilmekte. Yeni yıla girmek üzereyken emekliler maaşlarına yapılacak zammı merak etmekteler. 2024 emeklilik zam oranları belli oldu! Sizler için aşağıda zam oranını yazdık!

2024 EMEKLİLİK ZAM ORANI

Emekli maaşı, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve kazanç gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Emekli maaşı hesaplanırken, son 3600 gün içinde en yüksek olan 7200 gün üzerinden yapılan hesaplama esas alınmaktadır. 2023 yılı Temmuz ayında yapılan enflasyon zammı ile birlikte emekli maaşları da zamlandı buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte en düşük SSK emekli aylığı 2.500 TL'den 3.500 TL'ye, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı ise 2.750 TL'den 3.825 TL'ye yükseldi. 2024 yılı emeklilik zam oranları henüz belli değil, 2024 yılı için emeklilik zam oranı, 2023 yılı Temmuz ayından sonraki 6 aylık enflasyona göre belirlenecektir. Ancak şu anki enflasyon değerleri göz önüne alındığında, 2024 emeklilik zammı oranlarının en az%38-40 bandında olması bekleniyor.

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR!

Kısmi emeklilik, normal emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını tamamlamış ancak yaş şartını tamamlamamış sigortalıların, yaş şartını tamamlayana kadar, çalışma hayatına devam ederken kısmi olarak emekli maaşı almalarına olanak sağlayan bir uygulamadır.