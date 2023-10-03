ENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK ile Arasında Büyük Bir Makas Olması Dikkat Çekti

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylülde yüzde 6,24 arttı. 12 aylık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

ENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK ile Arasında Büyük Bir Makas Olması Dikkat Çekti
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.  

ENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu. ENAG, enflasyonun ağustos ayında yüzde 8,59 arttığını açıklamıştı. Yıllık enflasyonun ise ağustosta yüzde 128,05'e yükseldiği kaydetmişti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak gerçekleşmişti.

ENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK ile Arasında Büyük Bir Makas Olması Dikkat Çekti - Resim : 1İTO geçen günlerde İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 5.46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 73.18 oldu. Böylelikle aylık enflasyon serisi 51. ayına girdi. Eylül ayında ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları "Eğlence ve Kültür" kategorisinde gerçekleşti. 

ENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK ile Arasında Büyük Bir Makas Olması Dikkat Çekti - Resim : 2Rapora göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1,80 ile Giyim ve ayakkabı en fazla yükseliş ise yüzde 11,05 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.

Eylül ayında hiçbir harcama grubunda fiyatlar gerilemezken en düşük fiyat artışları yüzde 1,80 ile "Giyim ve ayakkabı" kategorisinde gerçekleşti.

ENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK ile Arasında Büyük Bir Makas Olması Dikkat Çekti - Resim : 3

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