EPDK'dan doğalgaz dağıtımına yönelik yeni yönetmelik

Vatandaşların özellikle kış aylarında zaman zaman mağdur duruma düştüğü doğal gaz dağıtımıyla ilgili yeni tedbirler alındı. Hizmet kalitesini arttırmak ve tüketiciyi korumak için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeni yönetmelik hazırladı. Alınan kararlar Resmî Gazete'de de yayımlandı.

EPDK'dan doğalgaz dağıtımına yönelik yeni yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Soğuk kış ayları gelmeden, doğal gaz dağıtımıyla ilgili yeni yönetmelik hazırladı. Yeni yönetmelik Resmî Gazete yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketi, mali durumundan dağıtım yapacak yeterliliği kaybederse, faaliyetleri yönetemeyecek noktaya gelirse verilen hizmetin aksamaması için tedbirler alınacak.

Hizmeti aksatacak durumların oluşması sonucu soruşturma açılacak. Dağıtım lisansı kurulu, şirketin lisansını kararda verilen süre sonunda alacak.

Lisans iptal edilirse 120 gün içinde bir ihale kurulu oluşturularak dağıtım lisansını devralacak şirket belirlenecek. Bu süre zarfında vatandaşların mağdur olmaması için de önlemler alınabilecek.

Eski lisans sahibi, yeni şirket devralana kadar sorumluluğu ifa etmeye devam edecek. Bu kararla vatandaşların mağdur edilmeden hizmet almaya devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# doğalgaz # epdk
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