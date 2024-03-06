Erdemir'in hisselerinde manipülasyon tartışması! Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Bank of America'ya inceleme

Erdemir hisselerinin 29 Şubat'ta Bank of Amerika tarafından kurum hedef fiyatını 17 liraya düşürülmesi sonrası çıkan krizin ayrıntıları ortaya çıktı. Raporu yazan Bank of America analistinin, Erdemir'in yatırımcı sunumları, konferansı veya analist brifingine katılmadığı ortaya çıktı. Oyak Maden Metalurji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Rapora katılmıyoruz" dedi.

TOPLANTIYA BİLE KATILMAYAN ANALİST RAPOR YAZMIŞ

Sabah gazetesindeki köşesinde Dilek Güngör, konuyla ilgili yaşananları aktardı. Güngör'ün ilgili yazsında "Düşünsenize, 2 yıl şirketin hiçbir toplantısına katılmadan rapor yazıyorsun. Onu yayınlıyorsun. Hissede binlerce yatırımcının parasıyla oynuyorsun!" ifadeleri kullanıldı. Raporun ardından Oyak Grubu'nun teyakkuz ilan ettiğini yazan Güngör yazısında şunları ifade etti:

"OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in konuyu bizzat takip ettiğini biliyorum. BofA ile görüşmeler yapıldı. Yaptığı işin yanlış olduğu anlatıldı. Tepkiler üzerine BofA 4 Mart pazartesi günü hissede hedef fiyatı revize edip 47 TL olarak açıkladı. Oyak Grubu, Erdemir yatırımcılarını mağdur etmemek için pazartesi günü 6.5 milyon lot geri alım yaptı. Savaş Erdem dün yaptığı açıklamada, 'Yatırımcılar adına hassasiyetimizi BofA'nın ciddiyetle ele alıp, değerlendirerek rapordaki modeli düzeltmesi yerinde bir karar olmuştur. Doğru bir iletişimle, hem raporu hazırlayan kuruma hem de kamuoyuna durumu anlattık ve analist raporundaki yanlış modelin düzeltilmesini sağladık. Yatırımcılarımızın Erdemir'e güvenmesi, Erdemir'in de yatırımcılarını koruması esasına dayalı mekanizma çalıştı, yanlışlık ortadan kalktı.' dedi."

"Peki bundan sonra ne olacak? Yatırımcı için iyi, BofA için kötü bir haber vereyim. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) konuyla ilgili inceleme başlatmış durumda… BofA'nın bu raporu kasıtlı olarak piyasaya sunup sunmadığı inceleniyor. İlk raporun yayınlandığı gün ve hedef fiyatla ilgili düzeltmenin yapıldığı günün işlemleri inceleniyor."