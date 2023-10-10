Erdoğan'ın Açıklaması Emeklileri Güldürmedi! Emekliler Maaşlarına Zam İstedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlar kurulunun ardından emeklilere 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Kasım ayında başlayacak ödemelerden çalışan emekliler yararlanamayacak. Peki, hükümetin bu kararı emekliler tarafından nasıl karşılandı?

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SİNEM YILDARI

Cumhurbaşkanın müjde dedi . Emeklinin yüzü yine gülmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından emeklilere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada bir defaya mahsus emeklilere 5 bin lira verileceğini söyledi. Verilecek ödemenin yaralarına merhem olmadığını belirten emekliler maaşlarda düzenleme yapılmasını istedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# erdoğan # emekli maaşı
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