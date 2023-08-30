Ev sahibi - kiracı krizi derinleşiyor! İşte ev sahiplerinin zorlu kriterleri

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için zorunlu arabulucu formülü 1 Eylül’de başlıyor. Ama yeni konut arayan kiracıların önünde bir sorun daha var. Konutlarını kiraya vermek isteyen ev sahiplerinin zorlu kriterleri...

Ev sahibi - kiracı krizi derinleşiyor! İşte ev sahiplerinin zorlu kriterleri
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HABER: ŞEVVAL İSKENDER

Türkiye’de konut krizi devam ederken, kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan sorunların çözümü için zorunlu arabulucu dönemi başlıyor.

Kira uyuşmazlıkları, kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar ve komşuluk hukukundan doğan anlaşmazlıklar 1 Eylül itibariyle çözüme kavuşturulacak, ama ev arayışında olan kiracılar, başka pek çok problemle karşı karşıya.

Günümüz şartlarlarında ev almak hayalken çözümü ev kiralamakta bulan vatandaşı ev sahiplerinin akıl almaz talepleri karşılıyor.

Ev kiralama sitelerinde taleplerini bir bir sıralayan mülk sahipleri, kiracıdan kredi notu, maaş bordrosu kurumsal firma çalışanı olması, memur kefil bulması ve sabıka kaydı gibi isteklerde bulunuyor.

Ev sahibi tarafından istenen bu talepleri değerlendiren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, mülk sahipleri yasadışı yollardan bu belgelere ulaşamaz diyor.

- Ancak mal sahibinin mülkiyet hakkından kaynaklı olarak bazı belgeleri talep etmesi hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Kiracı bu talebi uygun görür bu belgeleri sunarsa hukuka aykırı durum bulunmamaktadır.

Mülkiyet hakkına sahip olan herkesin bu belgeleri talep edebileceğini dile getiren Kiraz, sınırsız yetki hakkının kamu tarafından kiracı lehine kısıtlanabileceğini dile getirdi, "Mülkiyet hakkına ancak ve ancak kamu, kamulaştırma gibi durumlarla müdahale edebilir." dedi.

# ev sahibi # Kiracı # Arabuluculuk
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