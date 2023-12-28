Faizsiz 400 Bin TL Kredi Veriliyor! O Bankadan Dev Kampanya...

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinde; Bankamızın büyükbaş süt hayvancılığı konusunda Birlikler ve Kooperatifler ile birlikte hayata geçirdiği projelerde üreticilerimizin kullanabileceği kredi üst limiti 1.000.000 TL’ye, küçükbaş hayvancılık konusunda Valilikler ile birlikte hayata geçirdiği projelerde üreticilerimizin kullanabileceği kredi üst limiti 400.000 TL’ye çıkarılmıştır. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

84 Ay Vadeli Olacak

Kampanyaya göre büyükşehirlerden köyüne dönen vatandaşlara yeni proje kapsamında faizsiz 400 bin TL’ye kadar kredi verilecek. Hem üretim hem de hayvancılık için sağlanacak olan kredi desteği 84 ay vadeli olacak.

1 Milyon TL Kredi Alınabilir

Ziraat Bankası’nın yeni kampanyasında iki farklı teşvik veriliyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşmak isteyenler “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında 1 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi desteği alabiliyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar için verilecek kredi miktarı ise 400.000 TL olarak belirlendi.