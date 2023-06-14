FED tarihi faiz kararını açıkladı: Bitcoin nasıl tepki verdi?
ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Karara göre beklentiler dahilinde faize dokunulmadı ve yüzde 5-5,25 aralığında sabit bırakıldı. FED’in faiz kararının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı ise tepki verdi. İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, beklentiler dahilinde faize dokunmayarak yüzde 5-5,25 aralığında sabit bıraktı. Fed böylelikle, 15 ay içinde 10 faiz artırımına gittikten sonra ilk kez faizi pas geçmiş oldu.
FED’in faiz kararının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı şu şekilde tepki verdi:
Şu andan itibaren artık FED başkanı Powell’ın 21:30’da yapacağı konuşma takip edilecek.
Kaynak: https://www.bitcoinsistemi.com/son-dakika-fed-tarihi-faiz-kararini-acikladi-iste-bitcoinin-ilk-tepkisi/
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