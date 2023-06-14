FED tarihi faiz kararını açıkladı: Bitcoin nasıl tepki verdi?

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, beklentiler dahilinde faize dokunmayarak yüzde 5-5,25 aralığında sabit bıraktı. Fed böylelikle, 15 ay içinde 10 faiz artırımına gittikten sonra ilk kez faizi pas geçmiş oldu.

FED’in faiz kararının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı şu şekilde tepki verdi:

Şu andan itibaren artık FED başkanı Powell’ın 21:30’da yapacağı konuşma takip edilecek.

Kaynak: https://www.bitcoinsistemi.com/son-dakika-fed-tarihi-faiz-kararini-acikladi-iste-bitcoinin-ilk-tepkisi/