Fındık fiyatları değişecek mi! TMO açıkladı

Fındık üreticisine kötü haber Toprak Mahsulleri Ofisi'nden geldi. Fiyatta değişiklik olmayacak.

Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için 82 lira 50 kuruş fiyat verilmişti. Üretici artan girdi maliyetlerinden dolayı 100 lira ve üzerinde fiyat bekliyordu.



Üretici fiyat değiştirilesin talebinde bulundu. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan açıklama geldi. "Güncelleme olmayacak" dedi. Üreticiyi serbest piyasa ve tüccara yönlendirdi.

Güldal, "Üreticilerimiz kendi menfaatlerine olan ticareti yapmakta serbestler. Kendileri için uygun olan fiyatı buldukları, gördükleri anda da satabilmekteler. Üreticinin menfaatinin serbest piyasaya veya tüccara olduğunu düşünüyoruz. Bundan da işin doğrusu memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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