Gaye Erkan'dan faiz mesajı! Merkez Bankası faizleri artırmaya devam edecek mi?

Hükümet, enflasyon ile mücadeleyi faiz artışıyla vermeye devam edecek.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kuyumculuk sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Sektörün sorunlarını ve taleplerini dinleyen Erkan, Enflasyon Raporu'nda paylaşılan yol haritasını kararlı adımlarla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Merkez Bankası’nın 27 Temmuz’da açıkladığı raporda, enflasyon ile mücadelenin faiz artışı ve kredi sıkılaştırması ile verileceği vurgulanmıştı.

Raporda, yıl sonu enflasyon tahmini 3 kat arttırılarak yüzde 58’e çıkarılmış, ekonomide en az 2 yıl daha istikrar öngörülmediği vurgusu yer almıştı.

Merkez Bankası haziran ayından bu yana 3 kez faiz artışına gitti. Politika faizi, 3 ayda 1650 baz puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltildi. Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Para Politikaları Kurulu, ağustos ayında agresif bir artışta faizi beklentilerin 3 katı üzerinde açıkladı.

Vatan Partisi Ekonomi Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, faiz artışının ekonomide yaratacağı tehlikelere gerek Aydınlık Gazetesindeki yazılarında ve gerekse açıklamalarında pek çok kez dikkati çekmişti.

Topkurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin "rasyonel" zemin adı altında uyguladığı politikaların, faiz artırarak Türkiye'nin tasarruflarının Londra tefecilerine aktarmak olduğunu belirtmişti.