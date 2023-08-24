SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu.
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.
SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Ağustos ayı olağan toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans ve Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 250 baz puan artış yönündeydi.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 26,50 oldu.
FAİZ ARTIŞINA HAZİRANDA BAŞLADI
Merkez Bankası haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.
Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.
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