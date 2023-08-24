Yeni kararname! 42 ile yeni il Jandarma komutanları atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin Jandarma Genel Komutanlıklarına atama yapıldı.

Yeni kararname! 42 ile yeni il Jandarma komutanları atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin Jandarma Genel Komutanlıklarına atama yapıldı. Çeşitli vali yardımcıları ve kaymakamlarında bulunduğu kararnamede Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi alanlar da oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanı kararında Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na, Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Bu değişikliklerle birlikte 42 ilin jandarma komutanı değişmiş oldu.

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay gibi illerin de jandarma komutanlıklarına yeni isimler görevlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda da bazı general ve albaylar üst rütbeye getirildi. Tuğgeneral Ersel Özer, Tümgeneralliğe, Jandarma İstihbarat Kıdemli Albay Hamdi Gülpınar Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Karar kapsamında Asayiş Başkanlığı, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı gibi başkanlıklara da yeni isimler getirildi. Resmi Gazete'de çıkan kararlar 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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