Gram Altını Olanlar Dikkat! O Fiyata Yükselecek...

Küçük yatırımcının gözdesi altın 2023 yılını rekorla tamamladı.

Ekonomist Hatice Kolçak ise, altın fiyatlarındaki ardı ardına rekorlardan sonra 2024'e dair önemli öngörülerde bulundu. Kolçak, gram altının 2024 yılında 3 bin TL olacağını iddia etti.

Kolçak, ayrıca ons altının 2 bin 80 doların üzerinde kalıcılığının, gram altındaki yükselişin sürmesi için kritik bir unsur olduğunu belirtti. FED'in mart ayında faiz indirimine gitmesiyle piyasada bir rahatlama yaşandığını ancak ons altının hala 2076 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyen Kolçak, ABD'de potansiyel enflasyon ve istihdamdaki değişikliklerin piyasada baskılara yol açabileceğini dile getirdi.