Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 5 Nisan 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından rekor seviyeye yükseldi. Powell, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğine vurgu yaptı.

Ons altın, Powell'ın açıklamaları sonrası 2.300 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kırdı.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

5 NİSAN 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.335,25

Gram altın satış: 2.335,65

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.895,00

Çeyrek altın satış: 4.113,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.743,00

Yarım altın satış: 8.105,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.557,00

Tam altın satış: 15.898,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.885,00

Cumhuriyet altını satış: 16.125,00

ATA ALTIN NE KADAR?