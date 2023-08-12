Güvensiz ürünlere Bakanlık denetimi! Milyonlarca lira ceza kesildi

Tüketicileri güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda birçok denetim yapıldı.

Başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülüyor.

Bakanlık, denetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulandığı ifade edildi.

Bu çerçevede, 2023 yılı temmuz ayı itibarı ile toplam 940 parti ürün denetlendi. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin de yapılacağı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, "Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.