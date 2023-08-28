HACİZLER KAPIDA! Maliye borçlu mükellefin kapısını çalmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilen bütçenin yetmeyeceğini düşünmesi üzerine vergi daireleri aracılığıyla 1 trilyon lira ek borç toplayacağı söyleniyor.

HACİZLER KAPIYA GELECEK

Torba kanun teklifi ile kamunun ek borçlanma yetkisi 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltilmesine rağmen, daha az borçlanmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri ve vergi daireleri aracılığıyla büyük bir borç tahsilat hamlesi başlattı. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı alacağının 1 trilyon lirayı bulduğu ifade ediliyor. Önce vergi daireleri aracılığıyla borcu bulunan mükellefleri tek tek görüşmeye çağıran Bakanlık, borçlarının en az yarısının peşin ödenmesini, kalan tutarın ise yılbaşına kadar ödemelerin istiyor.

BU HAFTA HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Maliye’nin uyarılara karşın borcunu ödemeyen mükelleflere ise geçtiğimiz hafta itibarıyla haciz işlemi başlattığı bildiriliyor. Bu kapsamda en kolay haciz araba ve taşınmazlara uygulanabildiği için trafik ve tapu dairelerine mükellefler adına haciz yazıları da gönderildi. Yanı sıra bankalardaki hesaplara da haciz işleminin başladığı kaydediliyor.