Ulusal Kanal gönüllülerinden dayanışma çağrısı

Ulusal Kanal, Digitürk'e olan 5 milyon TL'lik ödemesini yapmak ve tekrar platformda yer almak için izleyicilerine çağrı yaptı. Yapılan çağrıyla gönüllüleri seferber oldu, peş peşe destekler geldi.



İzmir'den Nilay Özçetin Ulusal Kanal'ın nasıl kurulduğunu ve ayakta kaldığını anlattı. Herkesi bu imeceye katılmaya davet etti.

İstanbul'dan Muhammet Atmaca ise Ulusal Kanal'ın bir ihtiyaç olduğunu, her eve ulaşması gerektiğini söyledi : "Söyleyecek bir sözüm varsa, bir davam varsa Ulusal Kanal gibi bir yayın organına her zamankinden daha çok ihtiyacım var demektir. Digitürk kampanyası çok önemlidir. Ulusal Kanal her eve ulaşmalı ve ışık olmalıdır."

Atmaca, herkesi Digitürk Çağrısına davet etti ve "her şeyimizle Ulusal Kanal'ın yanındayız" dedi.

Muğla'dan Reyhan Ok da Ulusal Kanal'ın sırtını sadece Türk milletine dayadığını bu nedenle desteğin bir görev olduğunu vurguladı: "Bizim Ulusal Kanal'a ne kadar ihtiyacımız varsa Ulusal Kanal'ın da bize ihtiyacı var. Çünkü Ulusal Kanal dışarıda fonlanmıyor, hiçbir yerden yardım almıyor. Tek yardım halkın ona verdiği yardımdır. Bizim de Ulusal Kanal'a bir görevimiz, borcumuz var. Ulusal Kanal'a her zaman maddi manevi desteklerimizi eksik etmeyelim. Sizi de desteğe davet ediyorum."