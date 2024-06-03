Vatan Partisi lastik işçilerinin grevlerine destek verdi

Çankırı'da kurulu olan Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikasında çalışan işçiler grevin altıncı gününü geride bıraktı. Vatan Partisi de grev yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Çankırı'da kurulu olan Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikasında çalışan işçiler grevin altıncı gününü geride bıraktı.

Toplu sözleşmede müzakere sağlanamayınca sahada mücadele başladı. İşçiler, "Üründe Avrupa, ücrette ise Afrika gibiyiz" dedi. İşyerinde örgütlü olan Petrol-İş Sendikası emeğin karşılığı alınana kadar mücadelenin süreceğini vurguladı. Vatan Partisi de grev yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Vatan Partisi de lastik işçilerinin grevlerine destek verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# işçi grev # vatan partisi
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