81 ilde geçerli olacak: Emeklilere artık bu hizmet ücretsiz

Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir kampanya Ziraat Bankası'ndan geldi. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve promosyon sözleşmesi imzalayan vatandaşlar, artık HGS etiketlerini ücretsiz alabilecek. Üstelik köprü ve otoyol geçişlerinde ödeme yapmalarına gerek kalmayacak.

Şok Gazetesi’nin aktardığına göre, Ziraat Bankası emekli maaş müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan ve 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan emeklilere HGS etiketi ücretsiz olarak verilecek.

Bu sayede emekliler, “köprü ve otoyol geçişlerinde artık ödeme derdi yaşamayacak”. Kampanya, emeklilere maddi rahatlık sağlarken, bakiye yetersizliği nedeniyle yaşanabilecek olası sorunların da önüne geçmeyi hedefliyor.

Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu kampanya yalnızca HGS ile sınırlı değil. Banka, kampanyaya dahil olan emeklilere şu ek hizmetleri de sunuyor:

Vadeli Mevduat Faiz Oranı: Emeklilere özel yüksek faiz oranlarıyla mevduat hesabı fırsatı

Kiralık Kasa İndirimi: Banka kasası hizmetlerinde %25 indirim

Hızlı Başvuru: Yeni emekli olan müşteriler de kampanyadan hemen faydalanabiliyor

Başvuru şartları neler?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıması ve bir yıllık ya da üç yıllık promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, bankacılık hizmetlerinden daha avantajlı şekilde faydalanabilecek.