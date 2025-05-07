Dev operasyon: 568 siber suç şüphelisi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye genelinde 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve suç gelirlerinin aklanması gibi suçlara karıştığı tespit edilen 568 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, şüpheliler sosyal medya platformları ve sahte (phishing) internet siteleri aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdı. Ayrıca bu kişiler, yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladı, kumar oynanmasına aracılık etti ve mobil bankacılık hesapları üzerinden haksız kazanç elde etti.

1,1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 21 araç, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 konut/dükkan ve 11 bahçe dahil olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 bin lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, şüpheliler hakkında “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerine bağlı birimlerce yürütüldüğünü vurgulayarak, “Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır” ifadelerini kullandı.