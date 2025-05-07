Gerilim tırmanıyor: Hindistan’ın füze saldırılarında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı açıklamada Hindistan’ın farklı bölgelere gerçekleştirdiği füze saldırılarında sivil altyapının zarar gördüğünü duyurdu.

Saldırılar sonucunda Bahawalpur Camisi'ne isabet eden bir füze nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi ise yaralandı. Cami dışında bazı sağlık kliniklerinin de hedef alındığı bildirildi.

Chaudhry, Hindistan’dan fırlatılan füzelerin çeşitli noktalara isabet ettiğini ve şu ana kadar 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir’e füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduklarını savundu. Ancak Pakistan, bu iddiayı reddederek vurulan yerlerin tamamının sivil alanlar olduğunu bildirdi.

Saldırılar sırasında Pakistan, Hindistan’a ait 5 savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürdü. Yeni Delhi ise bu açıklamayı yalanladı ve söz konusu iddianın doğru olmadığını savundu.