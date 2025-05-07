Rus Büyükelçi Ulusal Kanal’a konuştu: Türk bankaları yaptırımlarda aşırı itaatkâr

Büyükelçi, Ukrayna cephesi, Akkuyu Nükleer Santrali ve Suriye ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

Rus-Türk ticaretinin Batı yaptırımlarından olumsuz etkilendiğini belirten Büyükelçi Erkhov, “İlişkilerimiz kademeli şekilde gelişiyor. 2023’te ticaret hacmimiz yaklaşık 52,5 milyar dolar oldu; bu rakam bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 4 milyar dolar daha az. Bu düşüşün temel nedeni, Batı’nın yasadışı ticaret yaptırımlarıdır” dedi.

Erkhov, Türk bankalarının bu yaptırımları abartılı şekilde uyguladığını da ifade etti. “Yaptırımlar her şeyden önce para ve banka transferlerinde sorun yaratıyor. Türk bankacılar, yaptırımların gerektirmediği durumlarda bile fazlasıyla temkinli davranıyor. Bu durum işleyişi yavaşlatıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Büyükelçi, Rus gazının Türkiye’ye istikrarlı şekilde ulaştığını ve enerji güvenliğine katkı sağladığını ifade etti. Akkuyu Nükleer Santrali’nde ise parça tedariği ve finansman süreçlerinin yaptırımlar nedeniyle yavaşladığını dile getirdi.

Suriye konusunda parçalanma riski uyarısı

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Erkhov, ülkede yeni çatışma alanlarının ortaya çıktığını belirtti. “İsrail, Suriye'nin güneyindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldı. Mezhepsel gerginlikler artıyor. Ülkenin bölünme veya kantonlaşma ihtimali yüksek. Rusya, bu süreçlere olumlu katkı sağlamaya hazır” dedi.

"Uzun ateşkesi düşman lehine kullanmalarına izin veremeyiz"

Ukrayna’daki çatışmalara dair konuşan Erkhov, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine karşı olmadıklarını söyledi ancak bu sürecin suistimal edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Rusya, 30 gün veya daha uzun bir ateşkese karşı değil. Ancak düşmanımızın bu süreci yeniden silahlanmak ve toparlanmak için kullanmasına da izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi son olarak Ukrayna’nın Kursk bölgesinin tamamen Rus kontrolüne geçtiğini açıkladı. Kiev’e Batı ülkelerinin paralı asker ve maddi destek sağladığını hatırlatan Erkhov, “1943’te Sovyetler, Nazileri Ukrayna’dan nasıl sürdüyse, bugün de aynı kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.