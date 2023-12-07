Hafize Gaye Erkan'dan TL'ye Geçişle İlgili Açıklama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirasına geçiş ile Merkez Bankası'nın ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Türk lirasına geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması da konuşuldu.

Dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve Merkez Bankası ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler toplantının ana gündem maddeleri oldu. Yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekildi.

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk Lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtti.