2. El Otomobil Satışlarıyla İlgili Yeni Karar! 1 Temmuz 2024'e Kadar Uzatıldı

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı uzatıldı. Uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

2. El Otomobil Satışlarıyla İlgili Yeni Karar! 1 Temmuz 2024'e Kadar Uzatıldı
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Otomobil satışlarını canlandırmak için 2. el otomobile yönelim arttı. İkinci el otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı uzatıldı.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, 15 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan ikinci el araçların, sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması kısıtlaması da 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihinden önce yapamayacaklarına yönelik kısıtlama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

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