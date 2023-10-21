Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Hak-iş 48'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan genel merkezde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Arslan, Türkiye'deki vergi sisteminin adil ve hakkaniyetli olmadığını belirtti.

- "Devlet sadece yakaladığından vergi alıyor. Ne yazık ki halen yüzde 30'un üzerinde kayıt dışı istihdamımız var. Kriz dönemlerinde verginin sabitlenmesini ve bu dönemde çalışanların, emekçilerin, ücretlilerin vergilerinin yüzde 10 ile sınırlandırılarak krizden en az hasarla çıkılmasının sağlanması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz."

2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin de konuştu Arslan.

- "Asgari ücretin yüksek enflasyonda daha fazla arttırılmasını talep ediyoruz. Gerçekten toplumun o kesiminin her şekilde desteklenmesini istiyoruz."

Bir diğer önemli gündem başlığı da kıdem tazminatı oldu.

- "Kıdem tazminatı mevzuatı iyidir, bizi tatmin ediyor, yeterlidir diyemeyiz. Kıdem tazminatı düzenlemesi, 12 Eylül darbecilerinin de getirdiği ilave engellemelerle son derece yetersiz ve işçileri temsil etmemektedir."

Mahmut Arslan, çalışma hayatının dışındaki gündemleri de değerlendirdi. İsrail'in Filistin'e saldırısına dair değerlendirme yaptı.



