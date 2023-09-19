Hayvansal üretimde düşüş! Üretici destek bekliyor

Hayvansal üretimde azalış var. Bu açık dışardan et ve hayvan ithal edilerek karşılanmaya çalışılıyor. Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Eski başkanı Osman Türkman, kendi üreticimizin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Hayvansal üretimde düşüş! Üretici destek bekliyor
Editör: Ekrem Demir

Girdi maliyetleri besicileri de canından bezdirdi. Kazanamayan üretici ya hayvanını sattı ya da kesime gönderdi.

Bu durum hayvan sayısında azalışa neden oldu. Üretici desteklenmezse durum daha da kötüye gidecek.

Büyükbaş hayvan sayısı haziranda 16 milyon 688 bin baş olarak kayıtlara geçti. Sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak kaydedildi.

Küçükbaş hayvan sayısı aynı dönemde 53 milyon 274 bin baş oldu. Koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak hesaplandı.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Eski başkanı Osman Türkman, ithalata dikkat çekti, yanlış politika yürütüldüğünü söyledi. Çözüm üreticinin desteklenmesinden geçiyor.

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# büyükbaş hayvancılık # Küçükbaş hayvancılık
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