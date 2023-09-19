Melisa Metin çocukluk hayaline kavuştu! Çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı

Hayaline ulaşmak için hem işte çalıştı hem de ders çalıştı. Melisa Metin Temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı.

Melisa Metin çocukluk hayaline kavuştu! Çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı

Hayali olan doktorluk mesleği için gece gündüz çalışan Melisa Metin, mesleğe ilk adımı attı.

Malatya’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Servisi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, aynı hastanenin tıp fakültesini kazandı.

YKS'ye evde çalışan Melisa Metin sınava girdikten sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'nde işe başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Melisa için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Servisinde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa, çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı. Hekimlik çocukluk hayaliydi. Başarısı için kutluyoruz. Aramızdaydın ama bu daha özel bir hoş geldin." ifadelerini kullandı.

# Malatya İnönü Üniversitesi # tıp fakültesi # temizlik görevlisi
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