Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kripto açıklaması: "Yakın zamanda Meclise gönderiyoruz"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde konuşma gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek kripto düzenlemesinin yakında Meclis'e gönderileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kripto açıklaması: "Yakın zamanda Meclise gönderiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşuyor.
Şimşek'in açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

- Temelde büyüme sorunumuz yok. Son 20 yılda büyüme yüzde 5,4 oldu. Çin hariç bu kadar uzun soluklu, makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden bir tanesiyiz." Kaynak girişi var. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak. (KKM) Buradan çıkış bizim hedefimizdir. Piyasaları bozmadan çıkacağız. Sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız. Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadı alanlarda çaba göstereceğiz.
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# Hazine ve Maliye Bakanı # Mehmet Şimşek
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