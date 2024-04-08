Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni vergi adımı! Harekete geçtiler...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni vergi adımı! Harekete geçtiler...
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 Şimşek, sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çeken Şimşek, "KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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