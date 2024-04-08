Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları canlı ve anlık son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram altının yükseliş eğilimi devam ederken Fed faiz kararı haberleriyle ilgili olarak dönem dönem ufak dalgalanmalar yaşayabilir. Alım satım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın piyasasında ons altın bugün itibariyle 2,328 dolardan işlem görüyor. Peki Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte, 8 Nisan 2024 altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.412,50

Gram altın satış: 2.412,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.035,00

Çeyrek altın satış: 4.330,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.022,00

Yarım altın satış: 8.389,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.117,00

Tam altın satış: 16.456,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.246,00

Cumhuriyet altını satış: 16.491,00

ATA ALTIN NE KADAR?