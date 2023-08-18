Haziranda 2 bini aşkın şirket kapandı! Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Ekonomik kriz derinleşirken haziranda 2 bin 67 şirket daha kapandı. Verileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği açıkladı. Yılın ilk 7 ayında toplam 11 bini aşkın şirket kapanmış oldu.

Haziranda 2 bini aşkın şirket kapandı! Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kapanan şirket sayısı geçen yıla göre artış gösterdi. 2 bini aşkın şirketin kapsına kilit vuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre artış olsa da genel durum iç açıcı değil. Temmuz 2023’te, Temmuz 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,7 iken aynı yılın ayına göre kapanan şirket oranı yüzde 30 oldu.

Buna göre, temmuzda 2 bin 67 şirket daha kapandı ve yılın ilk 7 ayında toplam 11 bin 919 şirket kapandı.

Kurulan şirket sayısı 2023'ün ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azaldı. Kapanan şirket sayısı 2023'ün ilk 7 ayında, geçen yıla yüzde 0,1 arttı.

Temmuz 2022’ye göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 133,1 iken kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,1 oldu. Ancak Bir önceki aya göre yüzde 1.2 düşüş olduğu gözlendi.

# şirket # Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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