Hükümet nasıl tasarruf yapacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan tasarruf açıklaması

Gereksiz harcamaların azaltılacağı ifade edildi. Enflasyonu düşüremeyen hükümet şimdi de kamuda tasarruf paketi hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf adımları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı, çeşitli tedbirleri içeren bir çalışma var. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da geniş kapsamlı bir çalışması var. Bu ikisini konsolide ediyoruz."

Yılmaz, maliye politikası için kamu tasarruflarının önemli olduğunu kaydetti.

"Programımız 3 ayaklı bir taraftan para politikası var. Bir taraftan maliye politikası var. Diğer taraftan yapısal reformlar, maliye kısmında kamu tasarruflarının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Cevdet Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

"Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşüyorum. Çünkü bu değerlendirme teknik çalışma süreci devam ediyor tamamlandığında zaten kamuoyuyla paylaşılacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.