Kafe ve restoranlarda KDV arttı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı

Kafe ve restoranlarda KDV düzenlemesi çok tartışıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar, KDV oranlarında artış olarak anlaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kafe ve restoranlarda KDV arttı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı
Kafe ve restoranlarda KDV arttı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı
Editör: Uğur Çam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." ifadesini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KDV AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Şimşek, paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tartışmalı tebliğ Resmi Gazete'de! Kafe ve lokantalara KDV düzenlemesi getirildiTartışmalı tebliğ Resmi Gazete'de! Kafe ve lokantalara KDV düzenlemesi getirildiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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