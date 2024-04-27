Kafe ve restoranlarda KDV arttı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı
Kafe ve restoranlarda KDV düzenlemesi çok tartışıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar, KDV oranlarında artış olarak anlaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." ifadesini kullandı.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KDV AÇIKLAMASI
Bakan Şimşek, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Şimşek, paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
KDV artışı yapılmadı!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 27, 2024
İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı.
Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. https://t.co/kiAlOfbRdK
Kaynak: Anadolu Ajansı