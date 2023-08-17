Hükümetin memura yeni zam teklifi açıklandı! Milyonlarca insanın gözü kulağı burada

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, maaş ve aylıklara 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranında. Zammın belirlenmesi için gerçekleştirilen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaları bir araya geldi. Tarafların 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TEKLİF BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

14 Ağustos Pazartesi günü yapılan görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kameralar karşısına geçmiş ve hükümetin teklifini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kamu çalışanlarının 3'er aylık dilimler halinde artış talebine karşı hükümet 6'şar aylık artış önermiş ve 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam teklifi yapılmıştı.

Teklifin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yapmış ve beklentilerin altında kalan teklifi kabul etmediklerini vurgulayarak ükümet tarafının teklifini yeniden gözden geçirmesini istemişti.

HÜKÜMETİN MEMURA YENİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Gelişmelerin ardından bugün gerçekleştirilen üçüncü toplantıdan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memura yeni zam teklifini duyurdu.

Vedat Işıkhan, yaptığı konuşmanın açılışında, paylaşacakları teklifle memur ve memur emeklilerinin satın alma gücünü artırmayı ve yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söylerken, tekliflerini enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alarak şekillendirdiklerini ifade etti.

Kamu İşveren Heyeti, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış olarak teklifini açıkladı.

2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldıklarında kamu personeline yüzde 43'ü bulan bir artış öngördüklerini belirten Vedat Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: