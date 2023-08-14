Hükümetin memur zammı teklifi açıklandı! Memurlardan teklife tepki geldi

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam teklifi açıklandı.

Masada hükümeti temsil eden Çalışma Bakanlığı teklifini sundu. Açıklamayı Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Kamu çalışanlarının 3'er aylık dilimler halinde artış talebine karşı hükümet 6'şar aylık artış önerdi.

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.

Memur-Sen'in 7 bin 650 liralık kira yardımı talebine ilişkin bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

Zira hükümetin teklifi Memur-Sen'in taleplerinin çok altında kaldı. Memur-Sen 2024'te birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15 ve dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep etmişti.

2025 yılı için de refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25, ikinci altı ayda yüzde 15 zam istenmişti. Buna ek olarak aylık 7 bin 650 lira kira yardımı dahil birçok sosyal hak istendi.

TEKLİF BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Memur-Sen teklifinin açıklamasının hemen ardından açıklama yaptı. Genel Başkan Ali Yalçın, beklentilerin altında kalan teklifi kabul etmediklerini vurguladı. Yalçın, hükümet tarafının teklifini yeniden gözden geçirmesini istedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ise bu kez konu arabulucuya gidecek. 15 günlük arabuluculuk sürecinden de uzlaşı çıkmaz ise bu kez devreye Yüksek Hakem Kurulu girecek.

Yüksek Hakem Kurulu tarafları dinleyip kamu çalışanlarının maaşlarını belirleyecek.