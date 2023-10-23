Hükümetin Sıcak Para Çıkmazı! Bakan Şimşek'ten Yeni Açıklamalar

Hükümet sıcak para politikasını benimsemiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını söyledi. Şimşek, "Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır" dedi.

Hükümetin Sıcak Para Çıkmazı! Bakan Şimşek'ten Yeni Açıklamalar
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Hükümet üretim yerine yabancı finansmana yani sıcak paraya odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te konuştu. Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttığını söyledi.

Türkiye'nin yüzyıllık büyüme ortalamasının yüzde 4,8, son 20 yıllık ortalamasının da yüzde 5,4 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda yeniden dengelenme ihtiyacı oluşmuştur. Artan turizm gelirlerine rağmen son dönemde güçlü iç talep ve yüksek altın ithalatı cari işlemler açığını olumsuz etkilemiştir. Yeniden dengelenme ve normalleşmesi beklenen altın ithalatı ile cari açıkta iyileşme gözlenecektir. Ayrıca, doğal gaz ve petrol üretim potansiyelimiz önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın bir bölümünü karşılar hale gelecektir. Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır. Uluslararası rezervlerde iyileşme sürmektedir. Para ve maliye politikasındaki uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecektir. Türkiye, uluslararası ticarete elverişli merkezi konumu, büyük iç pazarı, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli ve rekabetçi iş gücü, liberal yatırım ortamı ve tamamlanmış lojistik altyapısıyla yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Türkiye'nin sahip olduğu bu potansiyel önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hükümet # Mehmet Şimşek # Hazine ve Maliye BakanlığI
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