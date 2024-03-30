İhracat İsrail’e yüzde 32 arttı Rusya’ya yüzde 33 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,2 azalışla 27 milyar 853 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2023'te yüzde 60,5 iken geçen ay yüzde 75,7'ye yükseldi. Dış ticaret hacmi yüzde 8,5 yükselişle 40 milyar 578 milyon doları gördü.

ÜRETİM AMAÇLI DEĞİL TÜKETİM AMAÇLI İTHALAT

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu. İthalatta ise 2024 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 68,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu. Ara malı ithalatında yüzde 19,1’lik düşüş görülürken, tüketim mallarında yüzde 25,9, sermaye mallarında da yüzde 23,9’luk artış yaşanması üretim amaçlı ithalatın düşüp tüketim, stoklama ve sermaye amaçlı ithalatın arttığına işaret etti.

Ülkelere göre dış ticaret verileri incelendiğinde; yapılan ihracat ödemelerinin tahsilat ambargosu nedeniyle geri dönmesiyle olumsuz etkilenen Rusya’ya ihracatın, 2024 Şubat‘ta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,96 düştüğü gözlendi. Rusya’ya 2024 Şubat’ta 667 milyon 819 bin dolar ihracat yapılırken, bu sayı 2023 Şubat’ta 1 milyar 11 milyon 254 bin dolardı. İsrail’in Gazze’ye saldırıların başladığı 2023 Ekim ayından sonra İsrail’e ihracat ise yüzde 32,28 artış gösterdi. 2023 Kasım’da Türkiye’nin İsrail’e olan ihracatı 319 milyon 207 bin dolar iken 2024 Şubat’ta 422 milyon 258 bin dolara yükseldi.

İHRACATTA İLK SIRA YİNE ALMANYA’NIN

Şubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 722 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 332 milyon dolarla ABD, 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 73 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 66 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 27 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 3 milyar 434 milyon dolarla Çin, 2 milyar 218 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,1'ine denk geldi.

YÜKSEK TEKNOLOJİDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dış ticaretin teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmasına göre şubatta yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dan yüzde 2,7'ye düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 12,3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan 19 milyar 589 milyon dolara çıktı. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 5,2 yükselerek 19 milyar 958 milyon dolardan 20 milyar 989 milyon dolara ulaştı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubatta 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.