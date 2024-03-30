HAMAS ve İslami Cihad’dan 4 şart! Müzakereler için geri adım yok

İsrail’in Gazze’de saldırıları sürüyor. Direnişin önderleri ise taviz vermeyeceklerini vurguluyor. İsrail’in kabul etmeyip bıraktığı müzakere görüşmelerindeki taleplerden geri adım yok.

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale başkanlığındaki heyetler, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İŞTE O DÖRT ŞART

HAMAS'tan yapılan açıklamada, İsrail'le dolaylı herhangi bir müzakerenin başarılı olması için "Gazze saldırılarının tamamen durması, işgal güçlerinin buradan çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kesintisiz yapılması" gerektiği kaydedildi.

ÇATIŞMA ALANLARINDA DİRENİŞ

Filistin halkının, Batı Şeria'daki baskınlar ve saldırılar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller göz önüne alındığında İsrail ile doğrudan ve açık bir çatışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, tüm bu çatışma alanlarında direnişin tüm şekillerine başvurulması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, İslam ülkelerine İsrail'in her gün işlediği katliamlara karşı öfkesini gösterme ve meşru yollarla bunlara karşı koyma çağrısı yinelendi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de halkın iradesi dışında yeni bir durum oluşturma amacıyla yapılan plan ve projelerin reddedildiği belirtildi.

DOHA’DAKİ GÖRÜŞMELER

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Mossad heyetinde İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon da yer almıştı. İsrail 26 Mart'ta, "Gazze'deki savaşa tamamen son verilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi" dahil olmak üzere HAMAS’ın "aşırı talepleri" gerekçesiyle Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını duyurmuştu.